Wouter Vrancken trots op zijn spelers, maar kritisch voor arbitrage: "Verdienden dit niet"

KV Mechelen wist tot twee keer toe de rug te rechten tegen Standard, maar finaal ging het toch met 2-3 onderuit. Coach Wouter Vrancken was ondanks alles trots op zijn troepen, al was er een klein smetje op de hele zaak.

Gedurende de wedstrijd waren er een paar dubieuze fases die de scheidsrechter niet juist had gezien en die toch wel de match mee in een plooi legden: "Het is jammer dat je na zo'n goede en positieve match het daarover moet hebben", aldus Wouter Vrancken.

Excuses

"Maar de ref kwam achteraf wel sorry zeggen omdat hij niet had gezien dat het geen corner was. Maar als De Camargo een kans mist, ga je daar ook niet op zagen gaf hij aan? Wel: daar staan dan nog anderen klaar om af te werken. En hij is ook niet alleen, want hij heeft drie assistenten en nog wat volk in het busje."

"In de laatste minuut heeft Avenatti Thoelen ook nog in een goede knuffel, daar kan je ook nog voor fluiten. Het is een beetje een smet, want mijn spelers verdienen het niet hier te verliezen. Ik kan over hun prestatie eigenlijk enkel maar chapeau zeggen."