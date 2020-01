Geblesseerden keren stilaan terug bij Antwerp: Miyoshi en Borges in laatste fase van herstel

Antwerp kreeg ondanks de goede prestaties de voorbije maanden vaak af te rekenen met heel wat blessureleed. De Great Old kan zondag rekenen op alle sterkhouders en er staan nog enkele spelers op het punt om terug te keren.

Koji Miyoshi en Borges zitten in hun laatste fase van herstel. Miyoshi liep een tweetal maanden geleden een enkelblessure op. De Japanner leek snel weer klaar te zijn voor de strijd, maar zeven weken later is hij nog steeds niet helemaal fit. Matheus Borges speelde dit seizoen nog geen minuut voor Antwerp, maar is stilaan ook weer klaar voor de strijd.

Verder trainen de langdurig geblesseerden Daniel Opare, Junior Pius en Dylan Batubinsika nog apart. Opare en Pius kwamen door die blessures nog niet of nauwelijks in actie. Pius trainde intussen een eerste keer met de bal, Opare is nagenoeg fit, maar traint nog niet met de groep. Batubinsika mocht eigenlijk vertrekken, maar een transfer zal door de blessure pas voor deze zomer zijn.