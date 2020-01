"Bijna miraculeus dat we hier nu staan": Bölöni blikt terug op de Gouden Schoen

Tweede beste doelman, tweede beste trainer en tweede beste speler: dat was de balans voor Antwerp op het Gala van de Gouden Schoen woensdagavond.

Philippe Clement verpletterde de concurrentie en werd verkozen tot 'Trainer van het Jaar'. Niet meer dan logisch volgens Laszlo Bölöni. "Ik zat bij de beste drie en dat is al mooi op zich. Ik moet het opnemen tegen iemand die de titel heeft gewonnen en het goed deed in de Champions League en straks hopelijk ook in de Europa League."

Voor de hoofdprijs moest Dieumerci Mbokani nipt de duimen leggen voor Hans Vanaken. "Ik had hem graag zien winnen. Het was een concurrentiestrijd tussen twee spelers. Het belangrijkste is dat Mbo nog maar eens zijn grote klasse heeft getoond", ging de Roemeen verder.

Ondanks de tweede plaatsen is Bölöni toch tevreden over de gang van zaken bij de club. "Dit is het resultaat van twee jaar hard werken en nu moeten we hetzelfde pad blijven bewandelen. Het is bemoedigend, miraculeus zelfs, dat we staan waar we staan, maar het zijn de laatste meters die altijd het moeilijkst zijn", besloot hij.