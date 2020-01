Anderlecht-huurling meteen trefzeker en houdt Charleroi van de overwinning

In de eerste zaterdagavondwedstrijd heeft één van de ploegen uit de top zes met punten gemorst. Charleroi geraakte immers niet verder dan 1-1 in Eupen. Dat had na een mindere periode versterking gekregen in de persoon van Knowlegde Musona en die vond meteen de weg naar doel.

Op een doelpunt was het niet lang wachten aan de Kehrweg. Er was wel wat geluk mee gemoeid, maar Mamadau Fall deed alvast de netten trillen tegen zijn ex-ploeg. Het gaf de Carolo's geen vrijgeleide naar de zege, want Penneteau ging vijf minuten later schromelijk in de fout. Weinig animo De doelman trapte de bal zomaar in de voeten van Musona. Die maakte van de gelegenheid gebruik om zijn rekening voor Eupen meteen te openen. Het vertrouwen groeide hierdoor bij de thuisploeg, al lag de spektakelwaarde niet bijster hoog. In de loop van de eerste helft was er nog wel eens een versnelling van Charleroi, echter tevergeefs. Ook na de pauze wist Eupen gelijke tred te houden. Het bleef dan ook bij 1-1, een opsteker toch voor Eupen na een 3 op 21.