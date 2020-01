QUIZ: Zoek de ontbrekende ploeg

Voor zij die regelmatig een voetbalkwis meepikken, is dit geen onbekend gegeven. We geven een speler én zijn loopbaan, maar laten hieruit één ploeg weg. Aan jullie om te raden welk team we zoeken.

In deze quiz gaan we op zoek naar tien ontbrekende teams van evenveel Belgische (ex-)voetballers. Lukt het je om ze alle tien te vinden binnen de tijd, of breek je je hoofd? Alvast veel succes, Voetbalkrant.com KLIK HIER OM DE QUIZ TE STARTEN