AC Milan pakt zeven op negen sinds terugkeer Ibrahimovic, ivaller Rebic grote held

AC Milan heeft zondagnamiddag een dure driepunter gepakt tegen Udinese. Het werd 3-2.

Bij de Milanezen stond Zlatan Ibrahimovic voor de tweede keer op rij in de basis, maar spitsbroer Ante Rebic werd de held van de dag. Hij viel in aan de rust en scoorde het eerste en het derde doelpunt voor de thuisploeg. De 3-2 viel pas in minuut 93.

Tegen Sampdoria mocht Zlatan iets langer dan een half uur invallen en pakten de Milanezen een punt. Zowel tegen Cagliari als tegen Udinese speelde hij negentig minuten en pakte Milan de drie punten.

Milan had 21 op 51 voor de aankomst van Ibrahimovic en pakte nu dus zeven op negen. Zou er een verband zijn? Hij zal zelf alleszins zeggen van wel.