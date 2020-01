Bayat krijgt het zwaar te verduren bij Nantes: "Een spelersmakelaar die quasi sportief directeur is, dat choqueert niemand?"

Mogi Bayat laat nog weinig publiekelijk van zich horen, maar is wel bijzonder actief. De mercato is bezig en achter de schermen werkt hij duchtig verder. Daarbij heeft hij enkele favoriete clubs. Maar bij FC Nantes zijn ze het duidelijk beu. De supporters kwamen met een duidelijk signaal.

In de bekermatch tegen Lyon was er een spandoek te zien waarop de invloed van de makelaar werd aangeklaagd: "Een spelersmakelaar die quasi sportief directeur is, dat choqueert niemand?", vragen ze zich dus af.

Bij Nantes zit er een heel contignent aan spelers die via Bayat gekomen zijn en die bij Belgische clubs gespeeld hebben. Renaud Emond is de laatste in het rijtje en hij scoorde ook gisteren bij zijn debuut. Maar ook Dennis Appiah, Cristian Benavente, Anthony Limbombe, Kalifa Coulibaly en Moses Simon zijn er aan de slag.