Musona meteen belangrijk voor Eupen: "Ik ben hier gelukkig"

Knowledge Musona werd vrijdag door Anderlecht uitgeleend aan Eupen. Zaterdag stond hij al in de basis bij de Panda's.... en scoorde na tien minuten.

Eupen hield uiteindelijk een punt thuis tegen Charleroi. Musona was uiteraard erg blij met zijn debuut.

“We hebben erg goed gespeeld”, vertelde de Zimbabwaan achteraf. We hebben weinig weggegeven vandaag. Iedereen voerde zijn taken perfect uit. We verdienen dit punt.”

Musona speelde dit seizoen geen seconde voor Anderlecht, maar was bij Eupen dus wel meteen belangrijk. “Ik voel mij hier erg goed. De band met de ploegmaats en de coach is prima. Ik ben hier gelukkig.