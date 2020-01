Bij Cercle Brugge laten ze de moed niet zakken: "Er is niets veranderd"

Cercle Brugge heeft er dit weekend alles aan gedaan om in te lopen op KV Oostende, maar het is niet gelukt. Ze verloren met 1-2 van Antwerp. Ze speelden niet slecht, maar de bal wilde er niet in.

Bernd Storck blijft er wel in geloven. De Duitse trainer zei het na de wedstrijd. "Het verschil met KV Oostende is 7 punten, maar er is niets veranderd. We gaan en we mogen niet opgeven. De spelers doen er ook alles aan." Storck beseft wel dat het elke week moeilijker zal worden. "De kansen worden kleiner, maar we moeten hard blijven werken. Ik kan mijn spelers vandaag (na de wedstrijd tegen Antwerp) niets verwijten, want ze hebben er alles aan gedaan om te winnen."