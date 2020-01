Het eerste doelpunt van De Sart voor Antwerp: "Ik ben blij dat we daardoor hebben kunnen winnen"

Alexis De Sart had nog niet gescoord voor Antwerp, maar nu heeft hij dat wel gedaan en het was meteen een levensbelangrijk doelpunt. Ze kwamen namelijk vroeg op achterstand tegen Cercle Brugge, maar dankzij Refaelov en De Sart kon Antwerp het alsnog over de streep trekken.

Antwerp kwam snel op achterstand en vervolgens werden ze zelfs teruggebracht tot tien man, maar Refaelov en De Sart konden het alsnog ombuigen. De Sart, die in zijn tijd bij Sint-Truiden 11 doelpunten maakte, stond bij Antwerp nog niet op het scoreblad, maar daar heeft hij nu verandering in gebracht. "Ik stelde mezelf geen vragen toen de bal aankwam en ik ben vooral blij dat dit doelpunt drie punten oplevert", benadrukt Alexis De Sart. "Na de penalty en de rode kaart vormden we een blok om terug in het spel te komen en nu kunnen we gelukkig terug naar Antwerpen", aldus de centrale middenvelder na de wedstrijd.