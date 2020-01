Jess Thorup over de afwezigheid van Yaremchuk en zijn andere spitsen: "Het is nu aan de andere spelers om hun kans te grijpen"

Zaterdagavond boekte AA Gent een thuisoverwinning tegen Moeskroen. De Buffalo's deden dat zonder hun topschutter Roman Yaremchuk.

Yaremchuk zal nog een tweetal maanden aan de kant staan dus moeten ze bij AA Gent op zoek naar oplossingen. "Roman zal nog een tijdje onbeschikbaar zijn en dat wil zeggen dat we op zoek moeten naar oplossingen. We hebben meerdere mogelijkheden en tegen Moeskroen probeerden we het met Kvilitaia. Hij is een totaal ander type dan Roman en dat wil zeggen dat we op een andere manier moeten voetballen. Kvilitaia is sterk met zijn rug naar doel, maar is niet de snelste. Ik heb wel gezien dat hij goed en vlot combineerde met Depoitre en dat is ook belangrijk."

Gent haalde met de Ivoriaan Anderson Niangbo een mogelijk alternatief in huis: "We hebben met Niangbo er nog een optie bij. Hij kon mij al bekoren op training en het zal niet zo lang meer duren voor hij de selectie een eerste keer haalt. We hebben in elk geval opties genoeg."