Kent u hem nog? Cyril Théréau (ex-Anderlecht en Charleroi) genoemd bij club in 1B

De wintermercato is volop aan de gang en er zijn al enkele gekke geruchten de revue gepasseerd. Eentje dateert van minder dan een week geleden. Zo zou Cyril Théréau tien jaar na zijn vertrek uit België voor een terugkeer staan.

U kent Cyril Théréau wellicht nog van in zijn periode bij Anderlecht en Charleroi. Bij paars-wit kon de Franse spits nooit zijn stempel drukken, maar bij de Carolo's was hij wel succesvol. In totaal speelde hij 92 matchen in de Belgische eerste klasse en scoorde hij 25 goals.

Maar zijn meeste goals scoorde Théréau in Italië, waar hij de netten deed trillen voor Chievo, Udinese en Fiorentina. De inmiddels 36-jarige spits zit op een dood spoor bij de club uit Firenze en zou een terugkeer naar België overwegen.

Dat is toch wat Sky Italia vorige week schreef. Théréau zou interesse genieten van Union Saint-Gilloise uit eerste klasse B. De voormalige aanvaller van Anderlecht en Charleroi werd ook genoemd bij Empoli uit de Serie B.