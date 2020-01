László Bölöni en Bernd Storck hebben dezelfde mening over aanvaller: "Hij was fantastisch"

Antwerp heeft gisteren een knappe overwinning geboekt op het veld van Cercle Brugge. Ze moesten meer dan 80 minuten met tien man spelen, maar uiteindelijk konden ze toch met 1-2 winnen.

Bölöni was niet tevreden over het slechte begin van zijn ploeg. "De penalty kwam er zeer snel en ook de rode kaart was terecht. We waren te nonchalant in onze positionering. Voor de rust komen we nog wel op gelijke hoogte dankzij Mbokani."

De trainer van Antwerp had lovende woorden voor Mbokani. "Hij speelde fantastisch. Hoe hij het eerste doelpunt in elkaar steekt is geweldig. Hij heeft vandaag hard gewerkt en een sterke wedstrijd gespeeld."

Bernd Storck, de trainer van Cercle Brugge, sluit zich daarbij aan. "In de zestien is Mbokani één van de gevaarlijkste spitsen in de Belgische competitie. Zijn assist voor Refaelov was zeer knap", aldus de Duitser op de persconferentie na de wedstrijd.