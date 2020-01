Bölöni legt uit waarom Antwerp niet in beroep ging tegen schorsing van Hoedt: "Niet dezelfde invloed als andere clubs" en "Hoe sommige spelers zonder straf wegkomen..."

Antwerp krijgt donderdag KV Kortrijk over de vloer in de heenwedstrijd van de halve finale van de Beker van België. Het zal het wel zonder Wesley Hoedt moeten stellen.

De Nederlandse verdediger pakte zondag al snel rood tegen Cercle Brugge. Omdat hij eigenlijk al die wedstrijd bijna volledig miste, had ‘uitsluiting voldoende’ misschien volstaan. Toch ging Antwerp niet in beroep tegen de schorsing van één speeldag.

“We hebben overwogen in beroep te gaan, maar deden dat niet omdat we toch niet dezelfde invloed als andere clubs”, vertelde László Bölöni aan Gazet van Antwerpen.

“Als ik zie hoe sommige spelers een schorsingsvoorstel van meerdere speeldagen krijgen en er dan zonder sanctie mee wegkomen, dan stel ik me daar vragen bij. We hadden geen vertrouwen in een beroep. Als we in beroep waren gegaan, kreeg Wesley misschien een andere straf.”

Dat lijkt alleszins een sneer richting Luik, waar Mehdi Carcela en Paul-José Mpoku een serieuze strafvermindering kregen na hun rode kaarten tegen Moeskroen.