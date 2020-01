Vranckx werd al vergeleken met Tielemans: "Kaya zei me dat ik een vals paspoort had"

We schreven het maandag al: er staat een kop op het ferme lijf van Aster Vranckx. De 17-jarige middenvelder van KV Mechelen kreeg bij zijn vuurdoop Achter de Kazerne een staande ovatie van het thuispubliek. "Dat deed me wel iets", knikte hij.

Vranckx wordt vergeleken met Rode Duivels van naam en faam. "De vergelijking met jongens als Youri Tielemans en Vincent Kompany wordt vaak ­gemaakt. Da's ­natuurlijk leuk, want die hebben het ver geschopt. Ikzelf spiegelde me vroeger aan Mousa Dembélé. Zéér balvast, daar herken ik mezelf in. Nu kijk ik vooral op naar Axel Witsel", zegt hij in GvA.

Vranckx is matuur omdat hij altijd met zijn oudere broers optrok, zijn lichaam kreeg hij via de ouders mee. "Ik doe nauwelijks aan fitness. Ik ben altijd een struise jongen geweest, als kind weliswaar met redelijk wat vet. Toen ik op mijn veertiende naar Mechelen kwam, zeiden ze dat ik te zwaar stond", lachte hij.

Zijn ploegmaats konden zijn leeftijd alvast niet geloven. "Toen ik de eerste keer ­meetrainde, vroegen ze van welke club ik ­overkwam, terwijl ik 'maar' een jeugdproduct van zestien was. ' Dikke zever', zei Onur Kaya. 'Jij hebt een vals paspoort'!"