Genk denkt aan de toekomst beloont twee tieners met een nieuw contract

Racing Genk heeft de contracten van twee achttienjarige talenten verlengd. Zowel Bryan Limbombe als Elias Sierra hebben hun handtekening gezet onder een nieuwe overeenkomst.

Bryan Limbombe is een linksbuiten en de jongere broer van Anthony (ex-Racing Genk, Club Brugge en Standard) en Stallone (ex-Antwerp en AA Gent). Bryan werd in de zomer van weggeplukt bij Zulte Waregem, en zondag zijn debuut voor de Genkse A-kern. Hij ligt nu vast tot midden 2024.





Elias Sierra is een creatieve centrale middenvelder en een ‘echt’ Genks jeugdproduct. Hij vertoeft sinds de U8 bij Genk en tekende een overeenkomst tot midden 2023. Sierra zat zondag voor het eerst op de bank bij de grote jongens.

“De contractverlenging is voor allebei een beloning voor hun progressie en de prima indruk die ze nalieten tijdens het winterkamp in Benidorm”, schrijft Genk in een persbericht.



“De langere overeenkomsten voor twee talentrijke 18-jarigen uit de eigen opleiding kaderen in de visie van de club om te blijven investeren in jonge spelers en hen volop kansen te geven om door te groeien naar het eerste elftal.”