Club Brugge mist twee aanvallers voor bekerduel tegen Zulte Waregem, nog steeds geen plaats voor Vossen

Club Brugge ontvangt woensdagavond Zulte Waregem voor de heenwedstrijd van de halve finale van de Beker van België. Philippe Clement maakte intussen zijn 21-koppige selectie bekend.

In vergelijking met de selectie voor de topper tegen Anderlecht keert Clinton Mata terug uit schorsing. Krépin Diatta zat wel in de selectie voor zondag, maar bleek uiteindelijk onvoldoende fit om het wedstrijdblad te halen. Ook de wedstrijd tegen Zulte Waregem moet hij aan zich laten voorbijgaan.

Ook geen spoor van Emmanuel Dennis in selectie van Clement. Hij speelde nog negentig minuten tegen Anderlecht, al waren dat niet de meest gelukkige uit zijn carrière. Blauw-zwart houdt met David Okereke, Siebe Schrijvers, Percy Tau en Loïs Openda nog vier aanvallers over. Voor Jelle Vossen is er opnieuw geen plaats in de selectie.