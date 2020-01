Didier Lamkel Zé, de "lening op afbetaling" bij Antwerp: "Nu of aan einde van het seizoen zal hij wel vertrekken"

Een fitte Lamkel Zé start bijna altijd bij Antwerp, maar zondag begon hij op de bank tegen Cercle Brugge. Daar zullen zijn akkefietjes tijdens de winterstage zeker voor iets hebben tussen gezeten. Antwerp-icoon Cisse Severeyns denkt niet dat de Kameroener het nog lang zal uitzingen bij RAFC.

Zijn krediet bij de trainer is stilaan op. "Krediet? Ik zou eerder spreken van een lening op afbetaling", aldus Cisse Severeyns in een gesprek met Voetbalkrant.com. "Weet je, een voetbalclub is meer en meer een bedrijf geworden en de zaakjes moeten geld opbrengen."

"Als hij zo blijft voortdoen zullen ze hem binnen een half jaar laten gaan. Of misschien deze mercato al. Ze moeten er nog iets kunnen verdienen ook, hé", ging hij verder. Volgend seizoen ziet Severeyns Lamkel Zé niet meer bij Antwerp spelen. "Zegt nooit nooit, maar hem langer houden is toch geen aanrader, denk ik."

Ook bij zijn ploegmaats loopt het soms de spuigaten uit. "In het verleden waren het de incidenten met Jelle Van Damme en Sinan Bolat. Zoiets blijft natuurlijk hangen. Bij een volgende incident kan het snel gedaan zijn. Het is volgens mij niet de meest aangename speler om in je kleedkamer te hebben", drukte Severeyns het nog voorzichtig uit.