"Dit is nog maar het begin: als je denkt dat je er bent, dan loopt het fout": KRC Genk staat voor snoeiharde weken

KRC Genk deed een goede zaak in de strijd om play-off 1. Maar: het programma van de Limburgers oogt bijzonder zwaar. "We zijn er zeker nog niet", predikten ze rust bij de Smurfen.

"Dit is een goede start van het nieuwe jaar voor ons", besefte Hannes Wolf. "We speelden een goede wedstrijd, maar dit is maar het begin."

Belangrijke weken

"Er komen enorm belangrijke weken voor ons aan en we moeten hard blijven werken, want het moment dat we denken dat het vanzelf zal gaan, is het weg."

Het programma van de Limburgers oogt in ieder geval bijzonder zwaar de komende weken: Gent (uit), Charleroi (thuis), Antwerp (uit) en Standard (thuis), met daarna ook nog matchen tegen Club Brugge én KV Mechelen op speeldag 30.