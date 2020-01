OFFICIEEL: Zulte Waregem leent jeugdproduct van Manchester City uit aan Nederlandse club

De 21-jarige centrale verdediger ruilde afgelopen zomer de U23 van Manchester City voor Zulte Waregem. Hij kwam tot half september drie keer in actie voor Essevee, maar haalde nadien nog hooguit de bank.

De Brit mag nu dus ervaring gaan opdoen in de Nederlandse tweede klasse.

SV Zulte Waregem bereikte een akkoord met @excelsiorrdam over Cameron Humphreys.



De 21-jarige Engelse centrale verdediger trekt tot eind dit seizoen op huurbasis (zonder aankoopoptie) naar de middenmotor in de Nederlandse Eerste Divisie.



