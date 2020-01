Griezmann voorkomt bekerblamage op bezoek bij Ibiza

Barcelona deed wat het moest doen tegen UD Ibiza: winnen. Veel reden hadden de Catalanen echter niet op het feesteiland bij uitstek. Tegen de derdeklasser moest Barcelona tot diep in blessuretijd knokken om de zege uit de brand te slepen.

Barcelona begon -weliswaar zonder enkele sterkhouders- dramatisch aan de partij. Na negen minuten bracht Caballé de derdeklasser op voorsprong. Nauwelijks enkele minuten ontsnapte Barcelona. Een tweede treffer van de thuisploeg werd afgekeurd.

The starting 1️⃣1️⃣ for our Copa del Rey last 32 match against @ibizaud_en! #CopaBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona) 22 januari 2020

Barça speelde dramatisch. Ter illustratie: het duurde tot minuut 67 vooraleer ze voor het eerst tussen de palen schoten.

In minuut 72 kwam Barcelona langszij. Antoine Griezmann werkte koelbloedig af na een prinsheerlijke assist van Frenkie de Jong.

Diep in blessuretijd ging Barcelona met de zege aan de haal. Alweer Griezmann scoorde op aangeven van de ingevallen Jordi Alba. Zo ontsnapt Barcelona in Ibiza en stoot het door naar de volgende ronde in de Copa del Rey.