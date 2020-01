🎥 Coppa Italia: CR7 loodst Juventus voorbij AS Roma

Juventus won woensdagavond eenvoudig van AS Roma in de kwartfinale van de Coppa Italia. Cristiano Ronaldo brak de ban voor Juventus, dat met een 3-0 kon gaan rusten. In een overbodige tweede helft redde AS Roma de eer, maar dichter kwam het niet meer.

Juventus begon het best aan de partij. Na 26 minuten kwam de Oude Dame op voorsprong via wie anders dan Cristiano Ronaldo. De Portugees wordt binnenkort 35, maar verkeert in bloedvorm. Zijn doelpunt tegen AS Roma was zijn dertiende doelpunt in de laatste tien matchen.

Nog voor de rust besliste Juventus de partij. Met doelpunten van Betancur en Bonucci ging Juventus met een comfortabele 3-0 de kleedkamers in. In een overbodige tweede helft milderde AS Roma. Under trapte van ver tegen de lat. De bal caprioleerde via Buffon in doel. Rom, de volgende tegenstander van AA Gent in de Europa League probeerde nog wel, maar kon Juventus niet meer bedreigen.