Beerschot-eigenaar Prins Abdullah krijgt gelijk voor de rechtbank en is nu voor 100% eigenaar van Sheffield United

Er is eindelijk een beslissing gevallen in de procedure rond Sheffield United. Die viel in het voordeel van Prins Abdullah, die ook de meeste aandelen van Beerschot in zijn bezit heeft.

Het geschil tussen Prins Abdullah en Kevin McCabe gaat al enkele jaren terug. McCabe had al vele miljoenen in de club gestoken en speelde een rol in de wederopstanding van de club de laatste jaren. In 2013 pompte ook Abdullah meer dan tien miljoen euro in de club, maar in 2017 leek hij er de brui aan te geven. McCabe bood vijf miljoen pond om de prins uit te kopen, maar dat gaf aan het bedrijf van de prins de mogelijkheid om voor hetzelfde bedrag de aandelen van McCabe over te nemen. Beroep verworpen De zaak kwam voor de rechtbank en die dwong McCabe uiteindelijk om zijn helft van de aandelen te verkopen. Daartegen ging de mede-eigenaar in beroep, maar het Hoger Hof legde dat beroep naast zich neer. Prins Abdullah mag zich dus de enige eigenaar van Sheffield United noemen.