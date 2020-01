'Barça doet bod op international van Juventus, Oude Dame komt meteen met tegenbod'

Het is Barcelona menens om Federico Bernardeschi weg te halen in Turijn. Een eerste Catalaans bod werd door Juventus geweigerd, maar er is ruimte om te onderhandelen.

Federico Bernadeschi zou de blessure van Luis Suarez moeten opvangen. De 24-voudig Italiaans international mag weg in Turijn voor een goed bod. Barcelona wil Ivan Rakitic richting Serie A sturen en daarbovenop nog een tien miljoen euro storten. Voor de volledigheid: volgens Transfermarkt is de Kroaat momenteel 25 miljoen euro waard. Bod, tegenbod,... Juventus veegde het bod van tafel, maar kwam met een tegenbod. Rakitic en twintig miljoen euro. Wellicht zullen beide partijen elkaar ergens in het midden vinden...