Philippe Clement zag dat het allemaal tegenzat voor Club Brugge: "Duidelijk wie beste ploeg was"

Club Brugge speelde dit seizoen al meermaals ploegen helemaal van de mat, maar in de heenmatch van de halve finales van de Croky Cup tegen Zulte Waregem lukte dat niet. "Het zat ook niet mee", was Philippe Clement duidelijk in zijn analyse.

"Ik heb op voorhand gezegd dat het een moeilijke match zou gaan worden", aldus Philippe Clement in zijn reactie achteraf. "Er zitten zo'n matchen tussen in een seizoen, waarin het allemaal een beetje tegenzit. Alle kleine zaken zaten tegen, maar het was duidelijk wie de beste ploeg was."

"Zulte Waregem paste zich helemaal aan ons. Veel meer konden we niet vragen, alleen moesten we gewoon meer scoren. Zij hebben enkel achter de bal moeten lopen, ik moet tevreden zijn van hoe onze spelers gespeeld hebben."

Voetjes op de grond

"Mignolet? Hij stond koud in het doel, als het heel goed gaat, dan maak je misschien net eens een momentje mee dat je iets minder geconcentreerd bent. Het is net nu iets dat hij eens om de tien jaar tegenkomt en er valt een doelpunt uit."

Vooraf leek Club Brugge nochtans al zeker van een klinkende overwinning én kwalificatie voor de bekerfinale: "Ze dachten vooraf dat we met 4-0 gingen winnen, maar zo makkelijk loopt dat niet zomaar", pikte Ruud Vormer in. "Voetjes op de grond en gas geven is het enige devies."