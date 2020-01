Topclubs in België én Nederland zijn enthousiast: optie van BeNe Liga gaat dieper onderzocht worden

Van Club-voorzitter Bart Verhaeghe is algemeen geweten dat hij een erg grote voorstander is van het oprichten van een BeNeLiga. Hij lijkt daarmee lang niet alleen te staan. In totaal zien vijf Belgische clubs en zes Nederlandse clubs het al zitten. De optie gaat nu verder onderzocht worden.

Deze clubs hadden een onderzoek besteld om te zien wat zo'n BeNeLiga nu zou teweegbrengen. Daaruit blijkt dat er meer geld in het laatje zou komen voor alle profclubs. De G5 van België (Club, Gent, Genk, Standard en Anderlecht) en G6 van Nederland (Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Vitesse en Utrecht) zijn in Eindhoven bij mekaar gekomen om dit te bespreken. Unaniem Tijdens die vergadering hebben deze elf unaniem besloten om aan Deloitte te vragen om nog met een nieuwe en gedetailleerde studie te komen. Die zou binnen enkele maanden klaar moeten zijn. Namens de Belgische belangen schoof ook de Pro Leagu mee aan tafel. Het idee is om een reguliere competitie uit de grond te stampen die zou gaan tussen achttien clubs: tien Nederlandse ploegen en acht Belgische.