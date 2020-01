📷 Nieuwe tribune van Antwerp is in volle opbouw en het schiet aardig op

Al maandenlang hebben de aanwezige toeschouwers in het Bosuilstadion naar een spandoek gekeken, daar waar vroeger Tribune 4 stond. De oude voetbaltempel was dringend aan vernieuwing toe en wordt in verschillende fases afgewerkt, naar het voorbeeld van de hoofdtribune.

In juli maakte de club met stamnummer 1 haar plannen omtrent de nieuwe tribune 4 bekend. Het wordt een multifunctioneel bouwwerk waar fans naar de wedstrijd kunnen zien, maar waar ook een trainingscentrum voor jeugd, beloften en de A-kern wordt ondergebracht. De nieuwe tribune zal aansluiten aan de hoofdtribune en op termijn wordt heel het stadion aansluitend. De nieuwe tribune moet klaar zijn voor gebruik bij het begin van het volgende seizoen. Dat de werken aardig opschieten ziet u op onderstaande foto's.