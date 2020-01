Clubicoon Frederik Boi geeft zijn mening over Cercle Brugge: "Met Storck van in het begin was Cercle nooit in de problemen gekomen"

Als we spreken over clubiconen van Cercle Brugge is Frederik Boi er natuurlijk één. Vanaf zijn zevende speelde hij bij de jeugd van de Vereniging en hij deelde er elf jaar lief en leed in de kleedkamer van de eerste ploeg. "Ik trek me de huidige situatie meer aan dan ik had gedacht", geeft hij aan.

Frederik, direct tot de orde van de dag: geloof je er nog in?

"Tja, we moeten niet onder stoelen of banken steken dat het moeilijk, zo niet onmogelijk, gaat worden. Gezien de tegenslagen die ze dit seizoen al gehad hebben, vrees ik ervoor, maar ik heb het nog niet opgegeven."

Waar hou je je aan vast?

"Waasland-Beveren heeft nu ook ineens drie matchen op rij gewonnen. En ik vond dat die zelfs nog een tikkeltje slechter speelden dan Cercle. Je ziet: het kan dus wel degelijk."

Als ze nu maar een punt gepakt hadden tegen Antwerp...

"Of drie. Dat was zeker mogelijk geweest. Ze hadden die wedstrijd nooit mogen verliezen. Dat had een wereld van verschil uitgemaakt. In Oostende zou de paniek dan ook toegeslagen zijn. Op de laatste speeldag is het Cercle-Oostende. Zolang het mathematisch mogelijk is, blijf ik erin geloven."

Is er iets mogelijk tegen Anderlecht?

"Zeker! Het is ook niet het Anderlecht van vroeger hé. Het jammere is dat ze tegen grotere ploegen altijd wel goed spelen, maar het laten afweten in de matchen dat het echt moet gebeuren. Aan het einde van de competitie zitten ook nog Gent en Club Brugge, dat zijn ook geen cadeaus."

Waar is het misgelopen volgens jou? Te veel huurlingen?

"Nee, ik denk niet dat het aan de huurlingen ligt, maar wel aan de manier waarop je met die mannen omgaat. Als je het onder Bernd Storck ziet: het was tabula rasa hé. De beste elf van op training spelen. Er hebben een paar jonge gasten hun kans gekregen. Ik vergelijk het met het jaar waarin wij naar tweede klasse gingen. Toen waren er ook een paar gasten te zeker van hun plaats. Pas op, op papier waren dat de beste spelers, maar..."

"Of ze nu goed of slecht trainden, ze speelden. Dan doe je niet die extra meters, dan hoef je niet voluit te gaan. Dat was hetzelfde met die huurlingen. Daar heeft Storck paal en perk aan gesteld. Hij heeft er al een paar teruggestuurd hé. Die gasten moeten dat dan aan hun moederclub gaan uitleggen. Niet leuk. Dat staat niet schoon op je cv."

Storck is meer de man van de discipline, nietwaar?

"Voor mij zijn ze te lang met Mercadal doorgegaan. Als Storck er van in het begin was geweest, zaten ze nooit in deze situatie. Een slechte voorbereiding sleep je een heel seizoen mee. Kijk maar naar wat Anderlecht voor heeft qua conditie. Ik hoor dat het onder Storck qua sfeer en discipline een verschil van dag en nacht is."

Hoe bedoel je?

"Mercadal liet ze maar wat doen. Nu mogen ze geen gsm mee aan tafel nemen, anders mag je direct vertrekken zonder eten. Ik hoor van mensen die de trainingen zien dat het een wereld van verschil is. Dat er voor elkaar gelopen wordt en dat de sfeer goed zit."

Raakt het jou nog zwaar?

"Ik trek het me eerlijk gezegd meer aan dan ik gedacht had. Maar als ze op deze manier spelen en werken, gaan ze altijd mijn steun hebben. Storck verricht fantastisch werk. Als het dan misloopt, kan je jezelf niks verwijten."