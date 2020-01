Real Madrid haalt ploegmaat van Leander Dendoncker terug uit Engeland en stalt hem bij Granada

Leander Dendoncker ziet één van zijn ploegmaats bij Wolverhampton vertrekken. De centrale verdediger, Jesus Vallejo, keert terug naar zijn thuisland. Vallejo is eigendom van Real Madrid en werd sinds het begin van het seizoen uitgeleend aan Wolves.

Door de grote concurrentie in de hoofdmacht van de Koninklijke werd er de voorbije jaren al meermaals naar een oplossing voor Vallejo gezocht in de vorm van een uitleenbeurt. Toen Real Madrid eind juli een overeenkomst bereikte met Wolves, was het de bedoeling dat hij tot het einde van het seizoen bij de Engelse club zou blijven.

De speelkansen bleven echter beperkt, terwijl de ploeg het net goed doet. Dendoncker & co zijn nog altijd in de running voor Europees voetbal. Vallejo mocht slechts zeven keer in actie komen. Er volgt nu een terugkeer naar Spanje: Real zal hem nu uitlenen aan Granada, dat tiende staat in La Liga.

Europees kampioen

Het talent van Vallejo staat nochtans buiten kijf. Als aanvoerder leidde hij de Spaanse U21 vorige zomer naar de Europese titel.