Cercle Brugge neemt definitief afscheid van speler die door Storck naar de B-kern was gestuurd

Er komt defintief een einde aan de samenwerking tussen Cercle Brugge en één van de huurlingen van Monaco. Julien Serrano heeft zijn laatste match voor groen-zwart gespeeld. Dat was eigenlijk al duidelijk, maar de verdediger heeft nu ook een nieuwe uitdaging gevonden.

Serrano is een 21-jarige speler die door AS Monaco in Brugge gestald werd. Een groot succes was dat niet: de linksachter kon nooit echt overtuigen. De voormalig Franse jeugdinternational zou in principe blijven tot het einde van het seizoen, maar vertrekt dus vroegtijdig.

Nadat Bernd Storck aangesteld werd als nieuwe trainer veranderde er heel wat bij de Vereniging. Serrano voldeed volgens hem niet en moest dan ook al snel zijn heil gaan zoeken in de B-kern. Vandaar dat Monaco naar een andere oplossing zocht voor de speler.

Naar Franse derdeklasser

Die is inmiddels ook gevonden: Serrano zal tot het einde van het seizoen uitgeleend worden aan Béziers, een Franse derdeklasser.