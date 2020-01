'Thomas Didillon te ontgoocheld om te trainen, ook sterkhouder zeer twijfelachtig voor duel op Cercle Brugge'

De ontgoocheling van Thomas Didillon is compleet. Zijn overgang naar KRC Genk gaat niet door en dus is het nog maar de vraag of hij deze winter nog wegraakt uit de impasse waar hij op Neerpede in zit.

Thomas Didillon is enorm ontgoocheld. Volgens Het Nieuwsblad was hij donderdag weliswaar op het oefencomplex, maar trainde hij niet. Verwerken De 22-jarige doelman wil het nieuws van de afgesprongen transfer naar Genk nu vooral eerst verwerken en zit vermoedelijk niet in de selectie voor de match op Cercle Brugge. Mogelijk zal Colassin opnieuw in de spits plaatsnemen in Jan Breydel, want ook Kemar Roofe (kuit) is nog zeer twijfelachtig voor het duel met De Vereniging.

