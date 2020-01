Transfernieuws en Transfergeruchten 24/01: Podolski - Berge - Moses - Bokoum

'Nieuwe Engelse topclub komt aankloppen voor Berge en wil hem wegsnoepen uit klauwen Liverpool'

De interesse in hem is niet nieuw, maar tot op heden kwam het (nog) niet tot een (winter)transfer. Maar: de mercato is nog een week open en het blijft opletten. Temeer nu opnieuw een absolute grootmacht op tafel komt kloppen. (Lees meer)

Twintigjarig jeugdproduct van AA Gent en Club Brugge is officieel terug: "Geloof in jezelf als niemand anders het doet"

Na een Frans avontuur - dat op niets uitdraaide - is een jeugdproduct van Club Brugge en KAA Gent opnieuw in België. Hij sloot nu ook officieel aan. (Lees meer)

Internazionale huurt Victor Moses

De deal is rond: Victor Moses zal tot het einde van het seizoen op huurbasis overkomen van Chelsea naar Internazionale.

Podolski heeft nieuwe club

Lukas Podolski gaat Vissel Kobe verlaten en zal zijn carrière verder zetten in Turkije, bij Antalyaspor.