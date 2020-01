Adnan Custovic heeft na ontslag bij Waasland-Beveren opnieuw een uitdaging te pakken

Adnan Custovic heeft een nieuwe uitdaging beet. De ex-spits van onder meer Moeskroen en AA Gent gaat aan de slag als assistent-coach bij de nationale ploeg van Bosnië en Herzegovina.

Adnan Custovic begon dit seizoen als hoofdcoach bij Waasland-Beveren, maar nog voor het einde van de zomer werd hij al aan de kant geschoven. Na enkele maanden heeft hij nu een nieuwe uitdaging gevonden. Custovic is de nieuwe assistent van Dušan Bajević. Zvjezdan Misimović is overigens de nieuwe sportieve directeur.

Custovic was in zijn carrière zelf vijf keer Bosnisch international. Hij beëindigde in 2014 zijn carrière bij Doornik en werd nadien assistent-coach bij KV Oostende onder Yves Vanderhaeghe. Nadien was hij ook nog even hoofdcoach aan de kust en werkte hij dus ook nog bij Waasland-Beveren.