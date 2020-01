Vercauteren maakt zich geen zorgen: "Optie of niet, dat interesseert me niet en verandert ook niets"

Veel mensen vragen zich af hoe dat nu loopt tussen Frank Vercauteren en Vincent Kompany. Blijkbaar werkt dat wel, want de twee komen redelijk makkelijk tot compromissen. Vercauteren lijkt dan ook volgend seizoen nog in de dug out van paars-wit te zullen zitten.

Vercauteren heeft een optie in zijn contract, die eind dit seizoen moet gelicht worden. Naar wat er momenteel circuleert op Neerpede lijkt dat ook geen probleem te worden. Kompany wil Vercauteren aan boord houden, want hij is de man die hem in vraag stelt. "Die optie? Dat interesseert me eigenlijk niet", zei Vercauteren vrijdag op zijn persconferentie. "Optie of niet, dat verandert niks."

Vercauteren is milder geworden in de loop der jaren, horen we. Hij staat open voor ideeën van anderen en kan relativeren. "Ik stel mezelf de vraag niet of ik hier volgend seizoen nog ben. Ik weet waarom ik dit aangenomen heb en ik weet wat ik wil bereiken. We moeten resultaten halen ja. Maar dit is de uitdaging die ik wou en waarom ik de deur heb opengelaten voor een terugkeer. Om deze kans te kunnen hebben."