Issame Charaï klaar voor nieuwe uitdaging: "Enkele clubs uit Midden-Oosten tonen interesse"

Twee maanden zit Issame Charaï (37) al zonder job, al volgt hij alles op de voet. Stilaan is hij klaar voor een nieuwe uitdaging, zo goed als zeker weer als assistent van Marc Brys. Oostende polste, maar haakte af. De nieuwe bestemming zou wel eens het Midden-Oosten kunnen worden.

Het duurde niet lang vooraleer Marc Brys, Issame Charaï , Bram Verbist en Bart Van Lancker een aanbieding op zak hadden. "Amper een week nadat we ontslagen werden, toonde een club uit het Midden-Oosten concrete interesse in ons. Na lang twijfelen wilde Marc Brys het toen niet doen. KV Oostende informeerde ook bij ons na het ontslag van Ingebrigtsen, maar haakte af en koos voor Van Wijk..."

Is het de bedoeling dat Charaï in de toekomst, net als bij Beerschot en STVV, samen met Verbist en Van Lancker aan de zijde zal staan van Marc Brys? Zeker wel, aldus de Marokkaanse Belg. "We kunnen ongelooflijk goed met elkaar samenwerken. We zijn een geoliede machine, we weten perfect wat we aan elkaar hebben. Ik zie dus niet in waarom we dat zouden veranderen. Zelfs nu hebben we nog bijna dagelijks contact."

Wat de volgende bestemming wordt, is vooralsnog een vraagteken. Al lijkt de kans niet gering dat het in het Midden-Oosten zal zijn. "De laatste weken zijn er inderdaad weer contacten geweest met enkele clubs. Of ik dat zou zien zitten? Tja... Ik ben pas voor de derde keer vader geworden, dus ideaal is het allerminst. Natuurlijk, als alles klopt moeten we de stap gewoon zetten. Ongeacht naar welke club we zullen gaan: het gaat vonken geven", gekscheert de immer goedlachse Issame Charaï.

