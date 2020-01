Alexis De Sart blikt terug op de clash tegen broer Julien: "Wat er gezegd is op het veld blijft tussen ons"

Voor de tweede keer dit seizoen stonden Alexis en Julien De Sart tegenover elkaar in het Bosuilstadion. In de competitie trok de jongste, de middenvelder van Antwerp, aan het langste eind, maar in de Croky Cup bleef de match onbeslist.

Donderdagavond vochten Alexis (23) en Julien (25) De Sart enkele robbertjes uit op het middenveld. "Het is altijd wel bijzonder, al begin je er toch ook wel wat gewend aan te geraken. Het was niet de eerste keer en er komen er dit seizoen nog twee aan. Het is wel mooi voor de familie", blikte Antwerp-middenvelder Alexis terug op de broederstrijd.

Onderling kunnen er alvast geen prikjes worden uitgedeeld, want de match eindigde onbeslist. Dat zal na de terugmatch wel wat anders zijn. Of werden er toch zaken gezegd die papa of mama niet mochten horen? "Natuurlijk hebben we voor, na en tijdens de match iets tegen elkaar gezegd. Maar wat er gezegd is, blijft tussen ons", knipoogde hij.