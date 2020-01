Ook Antwerp en Zulte Waregem tonen mooi gebaar naar de onfortuinlijke Van Damme

De steunbetuigingen aan het adres van Miguel Van Damme, die deze week te horen heeft gekregen dat hij hervallen is in leukemie, blijven maar binnenstromen. Nu doet ook Antwerp zijn duit in het zakje.

Cercle en Anderlecht trakteerden Van Damme zondagmiddag al op een welverdiend applaus in de zestiende minuut. Nu hebben ook Antwerp en Zulte Waregem de Cercle-doelman een hart onder de riem gestoken tijdens hun wedstrijd. Op het digitaal huis van stamnummer één riep de club op tot een minuut applaus en daar werd dus gehoor aan gegeven door de supporters: "Ook Royal Antwerp FC wil een hart onder de riem steken en vraagt de ganse Rood-Witte familie, vanavond tijdens de wedstrijd tegen Zulte Waregem, één minuut applaus te geven tijdens de zestiende minuut (rugnummer van Miguel)." Alle handen op elkaar tijdens de zestiende minuut vanavond👏



Laten we op deze manier zowel @MiguelVd_16 als alle andere leukemiepatiënten een hart onder de riem steken. ❤️



Volledige bericht 👉 https://t.co/WSy72c7cFO#Metoyou #RAFC #Redfamily pic.twitter.com/kKmukmka5R — Royal Antwerp FC (@official_rafc) January 26, 2020