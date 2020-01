Bob Peeters en collega analyseren felbevochten gelijkspel: "Moeilijk met die druk" en "Plan perfect gerespecteerd"

Bob Peeters zag zijn ploeg de voorbije weken uit een geslagen positie terugkeren en de leidersplaats in de tweede periode pakken. Die is het wel weer kwijt na een gelijkspel tegen Roeselare. Hoewel Westerlo de kansen had om de zege thuis te houden, bleek de druk toch wel te wegen.

Het was ook wel moeilijk voetballen, want het was aan Westerlo om het spel te maken. "Zij komen met heel veel volk achter de bal en wij hadden niet genoeg creativiteit om dat blok uit verband te spelen", oordeelt Peeters. "We hebben meer dan zestig procent balbezit, maar zij spelen gegroepeerd en ze spelen voor het behoud, dus dat is hun goed recht. We hebben er alles aan gedaan, maar de bal viel net niet goed."

Westerlo geeft zo de leiding in de periode af. "Misschien best, want het is toch gebleken dat we het moeilijk hebben met die druk. We zijn ook niet gewend om in die situatie te zitten. Het gaat er niet om nu eerste te staan in die tweede periode, wel na de 28 speeldagen."

Christophe Gamel van zijn kant was al bij al tevreden met het resultaat, al had het met iets meer preciezer nog beter kunnen uitpakken voor Roeselare. "De jongens hebben veel opofferingen gedaan en goede wil getoond. Na de 0-1 laten we het een beetje hangen. Een zege was niet verdiend geweest, maar het had ons wel deugd gedaan. Veel counters hebben we slecht uitgespeeld."

Complete tegenstander

Grotendeels deden de bezoekers wel wat ze moesten doen. "Het plan is perfect gerespecteerd. We weten dat we tegen een complete tegenstander speelden, in alle linies. Je moet hun vertrouwen wat afbreken en dan proberen zelf iets te doen." Het was uiteindelijk een invaller die het doelpunt maakte wat Roeselare een punt opleverde. "Ik heb hard gewerkt met Andzouana, een speler met enorme kwaliteiten."