Koch zeer tevreden met zijn eerste doelpunt voor Eupen: "Heb er lang op moeten wachten"

Eupen heeft een belangrijke overwinning kunnen boeken op het veld van Waasland-Beveren. Het werd 0-1 na een doelpunt van Koch. Het was het eerste doelpunt van Koch voor Eupen en hij was er dan ook zeer tevreden mee.

Het was een mooi uitgespeeld doelpunt van Eupen. De hoekschop van Milicevic ging iets te ver, maar Jens Cools bracht de bal mooi terug in het pak met een kopbal. Koch torende daarbij boven iedereen uit om de 0-1 binnen te knikken.

De centrale verdediger was blij met zijn eerste doelpunt voor Eupen, maar uiteraard was hij ook tevreden dat zijn doelpunt de drie punten hebben opgeleverd. "Ik heb er lang op moeten wachten, maar ik ben blij dat mijn doelpunt een zeer belangrijke is. We hadden een tactische bespreking gedaan over de hoekschoppen, dus we zijn tevreden dat het goed heeft uitgepakt", aldus Koch.