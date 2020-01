Een Brugse spits, opkuiswerk bij Anderlecht en rust in de Ghelamco: wat mogen we nog verwachten van de laatste week van de wintermercato?

We gaan de laatste week van de wintermercato in. En het lijkt erop dat er toch nog wel wat teams heel wat werk voor de boeg hebben, zowel inkomend als uitgaand. Waar mogen we nog wat verwachten?

Anderlecht

RSC Anderlecht wilde vooral uitgaand een en ander verwezenlijken. Het kon al een aantal spelers verpatsen (al dan niet op huurbasis), maar heeft wel nog werk. Er werd ook een deal met Gent gesloten in verband met Sven Kums, maar er is deze week sowieso nog wel wat te beleven.

Een grote vis binnenhalen? Dat kan enkel als er eerst ruimte en budget gevonden wordt, maar cashen voor Cobbaut of Saelemaekers lijkt momenteel nog niet evident.

Antwerp

Antwerp heeft met Ava Dongo de verdediger die het wilde hebben, verder heeft het alle posities goed en zelfs dubbel bezet. Mbokani lijkt gewoon te zullen blijven, dus moet er eigenlijk niet echt naar oplossingen gezocht worden. Een doelman voor komende zomer is nu wel al een prioriteit op de Bosuil. Mogelijk komt er nog een centrale middenvelder.

Standard

Dimitri Lavalée is ondertussen opgegeven - hij zal vertrekken en de komende maanden niet te vaak meer spelen. Een extra middenvelder is altijd welkom, al is het niet meteen van moeten. Ook voorin lijkt er geen vervanger te komen voor Emond.

KRC Genk

KRC Genk haalde al twee Noren en heeft daarmee zijn huiswerk op het middenveld af. Voorin lijkt Onuachu de opvolger van Samatta te worden en zal er dus normaal gezien niemand meer bijkomen.

AA Gent

De Buffalo's hebben met Marreh de doublure voor Owusu gevonden, op alle andere plaatsen zijn ze momenteel dubbel bezet. Niemand wil de Arteveldestad verlaten, Sven Kums werd definitief overgenomen van Anderlecht. Normaal gezien blijft het rustig in Gent.

Club Brugge

Amadou Sagna vertrok naar KV Oostende op huurbasis, de sterkhouders lijken dit seizoen gewoon uit te doen in Brugge. Voor Diagne wordt nog een oplossing gezocht, een vlotscorende spits lijkt aan inkomende zijde het belangrijkste te zijn. Batshuayi, Benteke en Gaich werden genoemd, maar of er iemand komt is nog maar de vraag.

En ook naast de G5 en Antwerp kunnen we misschien nog wel wat zaakjes verwachten. Jordan Botaka zou STVV wel eens kunnen verlaten voor een andere ploeg uit de Jupiler Pro League, Jelle Vossen wordt her en der genoemd en in de laatste week van de transfermarkt valt er altijd nog wel een appel uit de kast.