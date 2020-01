'Barça heeft plan B klaar en wil sterkhouder van Ajax als vervanger voor geblesseerde Suarez'

Dusan Tadic is op de radar van FC Barcelona verschenen. De Catalaanse grootmacht is op zoek naar een vervanger voor de geblesseerde Luis Suarez. Al is de aanvaller van AFC Ajax slechts plan B.

FC Barcelona hoopt nog steeds om Rodrigo weg te plukken bij Valencia, maar die onderhandelingen zitten al een tijdje in het slop. En de tijd begint stilaan te dringen. Gianluca di Marzio weet dat de Catalanen een plan B achter de hand hebben: Dusan Tadic. Al is dat ook niet de gemakkelijkste optie. Al helpt het natuurlijk wel dat Ajax geen Champions League meer speelt. Opnieuw jackpot voor Ajax? De 31-jarige Serviër heeft nog een contract tot medio 2023 in Amsterdam. Bovendien zitten de Ajacieden tegenwoordig allesbehalve om geld verlegen. Voor de volledigheid: de huidige marktwaarde van Tadic wordt op 25 miljoen euro geschat.