Thomas Didillon: "Ik wil bewijzen dat ik over de kwaliteiten beschik om bij een topclub te spelen"

Maandag maakten Anderlecht en Genk de transfer van Thomas Didillon bekend en dinsdag werd de Franse doelman voorgesteld bij de landskampioen.

Thomas Didillon had het wel gezien op de bank en tribune van Anderlecht en koos voor een avontuur bij Racing Genk. Sinds de openingsspeeldag tegen KV Oostende speelde de Fransman geen enkele match meer. "Ik ben in vorm. Ik ben goed blijven trainen om klaar te zijn voor deze kans. Het enige wat ik mis is wat matchritme", citeerde Het Nieuwsblad de 24-jarige keeper.

Bankzittersstatuut beu

"Ik koester geen revanchegevoelens", ging de Fransman verder. "Ik heb vooral honger. Ik wil mijn werk doen en tonen dat ik wel degelijk over de kwaliteiten beschik om voor een club van hoog niveau te spelen", ging hij verder.

Ten slotte gaf Didillon nog toe dat hij het niet gemakkelijk had met zijn statuut als doublure. "Ik ben hoe dan ook blijven trainen en deze transfer is een beloning voor mijn harde werk", besloot hij.