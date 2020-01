Heeft Club Brugge een spitsenprobleem? "Neen, dat is niet opvallend"

Club Brugge is het team dat dit seizoen al het meeste doelpunten maakte in de Jupiler Pro League. En toch is er een spitsenprobleem volgens sommige insiders. Maar is dat zo?

Ook op bezoek bij KV Kortrijk was het opnieuw zo: twee doelpunten gemaakt, maar wel door Ricca en Deli. Twee verdedigers dus en dus opnieuw niet door de aanvallers. "Neen, dat is niet opvallend. We hebben van stilstaande fases ons sterktepunt gemaakt", aldus Siebe Schrijvers achteraf over de goals. Spits nodig? Een spitsenprobleem? Daar willen Philippe Clement en co niet van weten. En toch ziet iedereen het: een doeltreffende spits kan er zeker nog wel bij. Tegen Charleroi zit Jelle Vossen opnieuw in de selectie. Krijg hij zijn kans? Openda kon het niet verwezenlijken in Kortrijk, Tau zat op de bank, Diatta en Dennis zijn nog steeds niet fit en Diagne zal ook niet meer op kansen moeten rekenen. Benteke, Batshuayi en Gaich worden nog steeds genoemd, de deadline komt steeds dichterbij.