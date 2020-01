Eindelijk een sportief directeur voor Manchester United?

Manchester United is aan het onderhandelen met Antero Henrique. De Engelse topclub aast al lang op een sportief directeur en Henrique is volgens hen de juiste persoon. De Portugees werkte in het verleden voor PSG.

Antero Henrique kan heel wat adelbrieven voorleggen. Zo regelde hij bij PSG de transfers van Neymar en Mbappé. Bij Manchester United doet Ed Woodward nu deze zaken, maar hij staat onder zware druk. Eerder was Manchester United ook al aan het onderhandelen met hun ex-doelman Edwin van der Sar, maar het lijkt dus Henrique te worden. De onderhandelingen zijn zelfs al in een vergevorderd stadium, aldus verschillende media.

