Ook tweede Belgische topclub wou Colassin in 2016 weghalen bij Charleroi

Antoine Colassin leukte op 19 januari zijn debuut voor Anderlecht op met een doelpunt tegen Club Brugge. Paars-wit haalde de Belgische jeugdinternational in 2016 weg bij Charleroi.

Daniël Van Buyten is sinds enige tijd de makelaar alias begeleider van de achttienjarige spits. Hij vertelde in Sport/voetbalmagzine een leuke anekdote over Colassin.

"Ik werkte nog voor Standard toen Antoine mij opviel tijdens een wedstrijd van de U16 van Charleroi”, aldus de voormalige Rode Duivel. “Ik vroeg aan de sportief directeur van de Luikse jeugdopleiding om eens mee te gaan kijken, maar ook hij kende Colassin al.”

“We hadden snel een contract klaar voor hem, maar hij volgde uiteindelijk zijn hart en koos voor Anderlecht. Hij heeft mij zelfs gebeld om zijn keuze uit te leggen. Dat vond ik erg volwassen van hem. Ik ben hem blijven volgen en zo zijn onze wegen elkaar opnieuw gekruist.”