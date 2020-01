Tijd dringt als hij zijn EK wil redden: bondscoach Martinez komt met duidelijke boodschap voor Januzaj

Adnan Januzaj scoorde op het afgelopen WK zijn eerste doelpunt voor de Rode Duivels. Tegen Engeland bezorgde hij de Belgen de groepswinst, waar niet iedereen op dat moment even blij mee was.

Of de flankspeler ook het volgende grote toernooi haalt, is nog maar de vraag. In de Spaanse competitie fungeert hij bij Real Sociedad de laatste maanden hooguit als invaller.

Volgens Het Nieuwsblad kreeg Januzaj een berichtje van Roberto Martinez dat hij zich dringend een andere club moet zoeken, of hij het komende EK wel kan vergeten.

De kans dat een club op dit moment de gevraagde achttien miljoen euro op tafel wil leggen, lijkt klein. Een uitleenbeurt is misschien wel de beste optie voor alle partijen.