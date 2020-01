Voormalig technisch directeur Lokeren en ex-hoofdscout Anderlecht, Dimitri M'Buyu, bracht Amerikaanse investeerdersgroep aan bij KV Oostende: "Het was een heel mooi project"

KV Oostende gaat in zee met Pacific Media Group. Maar er waren ook die andere Amerikanen, die met een straf bod afkwamen. Patrick Orlans kwam ermee in contact via Dimitri M'Buyu, de ex-technisch directeur van Lokeren en voormalig hoofdscout van Anderlecht.

We vingen op dat M'Buyu als contactpersoon had gediend tussen voormalig KVO-CEO Patrick Orlans en de Amerikaanse investeerders, die ver wilden gaan in hun overname van Oostende. M'Buyu bevestigde ons dat hij als tussenpersoon fungeerde voor de groep.

Dimitri, hoe ben jij in dat dossier verzeild geraakt?

"Ik heb contacten met die Amerikaanse investeerdersmaatschappij en ik had gehoord dat ze nog op zoek waren naar een ploeg. Ze hebben ook al Crystal Palace en Alcarcon onder hun hoede. Ze wilden fors en positief investeren in het sportieve project."

Waar is het dan misgelopen?

"De voorzitter (Frank Dierckens) wou minderheidsaandeelhouder blijven en dat was voor hen niet bespreekbaar. Pas op, ze wilden de schulden overnemen en de club opkopen. Ze hadden zelfs al een regeling over de tribune met Marc Coucke getroffen. Ze hadden een visie met de club. Ze wisten waar ze naartoe wilden. In plaats van te huren kan je beter kopen hé. De toekomst zal uitwijzen of het de juiste keuze was."

We hoorden over een investering van meer dan 20 miljoen? Zoveel geld voor Oostende...

"Ze vinden België een interessante markt. Ze wilden een zware inspanning doen ja. Ze hadden het beste met de club voor. Om geld te verdienen moet je eerst de club gezond maken. Dat wisten ze en ze waren bereid daarin te investeren."

Voorzitter Dierckens zei wel dat hij van niks wist.

"Dat weet ik niet. Ik heb enkel met Patrick Orlans gesproken, een kennis en vakman die ik apprecieer. Ik vond het een prachtig project voor een club als Oostende."

Jij beweegt je dus nu in andere middens? Je doet iets helemaal anders?

"Sinds ik bij Lokeren vertrokken ben, doe ik consulting en detectie voor Aspire (onder meer Eupen). Ik zoek spelers voor hun groep. Als er opportuniteiten zijn in België geef ik dat aan, maar ik werk wereldwijd. Ik heb de contacten van mijn periodes bij Bergen, Anderlecht en Lokeren. Leuk werk hoor."

Over Lokeren gesproken, je bent daar wel met stille trom vertrokken...

"Louis De Vries was eerlijk met mij. Ik ken hem ook al lang, hij is nog mijn manager geweest. Hij zei me bij de overname dat hij zijn eigen mensen zou meenemen. Daar moet ik me bij neerleggen. Het heeft wel een tijdje geduurd voor er een akkoord was. Ik zei ook dat ze me nog mochten gebruiken, maar dat hebben ze uiteindelijk niet meer gedaan. Spijtig..."