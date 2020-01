Berge(n) geld: Sander Berge op weg om zich helemaal bovenaan te nestelen, maar wat zijn de recordtransfers in België doorheen de tijd?

Sander Berge trekt voor een ongelooflijk hoog bedrag van KRC Genk naar het Engelse Sheffield United. Als de medische testen achter de rug zijn, volgt snel de handtekening. Een nieuw recordbedrag in de maak?

Dimitri De Condé liet het bij monde van KRC Genk weten dat ze Sander Berge niet zomaar zouden laten gaan, maar Sheffield United - een revelatie in de Premier League - wilde hem bijzonder graag en spaarde kosten noch moeite.

Een transferbedrag in de buurt van of zelfs boven het absolute transferrecord uit de Jupiler Pro League? Inclusief bonussen lijkt dat zeker het geval. Tot op heden is het Youri Tielemans die recordhouder is met een bedrag van 26,2 miljoen euro van Anderlecht richting Monaco.

Recordbrekers

Voor hem was Marouane Fellaini negen jaar recordhouder met een bedrag van 21,76 miljoen euro (volgens de cijfers van Transfermarkt.de) bij zijn vertrek van Standard naar Everton. Eerder waren ook Van Buyten (11,5 miljoen euro in 2001), Emile Mpenza (8,5 miljoen euro in 2000), Eric Addo (5 miljoen euro in 1999), Robert Spehar (4,96 miljoen euro in 1997), Johan Walem (4,5 miljoen euro in 1997) en Aurélio Vidmar (1,8 miljoen euro in 1995) recordhouder de laatste 25 jaar.

In absolute cijfers valt dan weer op dat naast Berge uit de huidige top-10 liefst 9 van de laatste vijf seizoenen zijn en zelfs zeven van de laatste drie seizoenen. Geld wordt dus steeds belangrijker in het huidige voetbal en België is eens te meer een transitland geworden.