Kevin Mirallas had meer van zichzelf verwacht, maar... "Ze hebben gezegd dat ze me in PO 1 pas écht nodig hebben"

Kevin Mirallas hoopte zich door zijn terugkeer naar de Belgische competitie in de kijker te kunnen spelen van bondscoach Roberto Martinez, maar zit nu geregeld op de bank bij Antwerp. Zelf had hij er meer van verwacht.

Twee goals op een half seizoen, dat wat niet waar Kevin Mirallas op had gehoopt toen hij zijn kribbel zette bij Antwerp. "Ik had veel meer verwacht. Zes of zeven goals hadden me tevreden gesteld. Ik had gedacht dat de coach me als tweede spits ging gebruiken, maar dat is geen excuus. Het moet gewoon beter", liet hij optekenen in een interview met Het Laatste Nieuws.

Onderschatting

Intussen zit Mirallas vaker op de bank dan hem lief is. "Het niveau ligt echt wel hoog. Ik dacht dat het los zou lopen en dat ik aan 50 procent het verschil kon maken, maar al snel merkte ik dat het zonder extra inspanningen moeilijk zou worden. Toen ik me echt goed voelde zette de coach me plots op de bank. Om mijn stempel te drukken heb ik meer vertrouwen nodig en meer matchen. Volledige matchen", ging hij verder.

In de competitie maakte hij één keer de 90 minuten vol en in de beker twee keer. Daarnaast werd hij ook zes keer gewisseld na de 80e minuut. Vorig weekend bleef hij 90 minuten op de bank. "Er komen nog belangrijke weken aan en ze hebben me altijd gezegd dat ze me pas in play-off 1 écht nodig hebben", bleef hij strijdvaardig.