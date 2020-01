Andres Iniesta en drie andere ervaren rotten opgenomen in Spaanse preselectie voor Olympische Spelen

Op het WK in Rusland zette Andres Iniesta een punt achter zijn carrière als international voor Spanje. Toch zou de gewezen middenvelder van Barcelona op die beslissing kunnen terugkomen, met de Olympische Spelen in het verschiet.

Andres Iniesta is opgenomen in de preselectie die Spanje moet vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van dit jaar in Tokio. De plaatsjes zijn duur, want elk land mag maar drie spelers ouder dan 23 jaar meenemen.

Het Spaanse Sport.es is te weten gekomen dat David de la Fuente, de coach van het nationale beloftenteam, de 35-jarige Iniesta heeft opgenomen in die preselectie, samen met Sergio Ramos van Real Madrid, Gerard Piqué van Barcelona en David Silva van Manchester City. Dat zijn overigens niet de enige namen op de lijst.

Iniesta voetbalt deze dagen in Japan bij Vissel Kobe, waar hij een ploegmaat is van Thomas Vermaelen.